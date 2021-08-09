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Росздравнадзор проведет проверку после гибели девяти пациентов в осетинской больнице

Иван Линдеманн
21:31 09.08.2021
В понедельник, 9 августа, вечером в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла поломка кислородной системы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Росздравнадзор проведет проверку ЧП в больнице Владикавказа, в результате которого в реанимации скончались 9 пациентов.

«Росздравнадзор проверит причины инцидента», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 9 августа, вечером в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла поломка кислородной системы. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что на момент аварии в реанимации находился 71 пациент.

Врио главы региона Сергей Меняло сообщил, что во всех больницах Северной Осетии со вторника обеспечат резервную подачу кислорода.

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