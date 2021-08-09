Девять человек погибли после порыва трубы с кислородом в больнице во Владикавказе

В результате порыва трубы с кислородом в больнице во Владикавказе погибли 9 человек. Об этом сообщили местные власти.

ЧП произошло вечером в понедельник, 9 августа, в больнице скорой помощи в столице Северной Осетии-Алании. На месте поломки ведутся восстановительные работы.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщали, что пациенты обеспечиваются кислородом с помощью резервных баллонов.

В больнице на лечении находится 651 человек, с подтвержденным коронавирусом - 308 человек, в реанимации - 67, к аппарату ИВЛ подключены 13 человек.