Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные

Уголовное дело об убийстве криминального «авторитета» Вячеслава Иванькова (Япончика) рассмотрят присяжные заседатели. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Отбор назначен на 14 апреля», - цитирует РИА Новости заявление суда.

Следствие полагает, что к устранению Иванькова может быть причастен Илья Симония, который сделал это с целью передела сфер влияния между организованными преступными группировками. Для совершения преступления, по версии обвинения, он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Иваньков погиб от выстрела из снайперской винтовки 9 октября 2009 года. Киллер расстрелял его на крыльце ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск.