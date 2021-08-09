В Роспотребнадзоре дали совет по вакцинации при хронических заболеваниях

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная заявила, что хронические заболевания не являются препятствием для вакцинации от коронавируса. Однако, по ее словам, делать прививку не следует в период обострения болезней. Об этом Пшеничная сообщила «Комсомольской правде».

«Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии», - подчеркнула Пшеничная.

Подобрать тип вакцины, которая вам подойдет лучше всего, поможет лечащий врач, подчеркнула эксперт.

Также Пшеничная рассказала, что для прививки не обязательно проходить тест на антитела, это касается и переболевших COVID-19. Через полгода после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться, резюмировала врач.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации. Так, по словам министра, медицинский отвод от вакцинации против коронавируса можно получить при наличии противопоказаний. Они определяются либо лечащим врачом, либо врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против прививки. Кроме того, противопоказания могут быть как постоянными, так и временными, подчеркнул Мурашко.

В свою очередь, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе со «Звездой» сообщил, что наиболее стойкий и эффективный иммунитет к коронавирусу формируется при вакцинации человека, который в прошлом уже переболел COVID-19.