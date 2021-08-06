Мощь гибридного иммунитета: директор НИИ Пастера назвал необходимой вакцинацию после перенесенного COVID-19

Наиболее стойкий и эффективный иммунитет к коронавирусу формируется при вакцинации человека, который в прошлом уже переболел COVID-19. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он уточнил, что в этом случае речь идет о гибридном иммунитете.

«Гибридный иммунитет - это сочетание постинфекционного иммунитета и поствакцинального иммунитета, но это не просто арифметическое сложение, а это новое качество, потому что иммунный ответ на вакцину у переболевших более стойкий, более качественный», - пояснил специалист.

Тотолян уточнил, что институт уже долгое время занимается изучением качества иммунитета, который формируется в результате вакцинации людей, которые когда-то переболели.

«Речь идет о том, что человек перенес инфекцию, через полгода, через год его необходимо вакцинировать. Мы оцениваем, какой иммунитет формируется в случае такой вакцинации, приходим к выводу, что как раз наиболее стойкий иммунитет, наиболее качественный иммунитет, наиболее стойкие антитела формируются... если после перенесенной инфекции спустя полгода или год проводится вакцинация», - заверил ученый.

При этом Тотолян отметил, что постинфекционный и поствакцинальный иммунитеты имеют определенные отличия, в частности, в первом случае имеется целый спектр антител, в том числе антитела и к S-белку, и к M-белку, и к другим двум белкам, которые входят в состав этого актуального вируса.

В случае поствакцинального иммунитета, в свою очередь, спектр антител, как правило, достаточно узкий.