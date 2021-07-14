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Глава Минздрава рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации

Иван Линдеманн
23:26 14.07.2021
По словам Михаила Мурашко, после вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян.
Глава Минздрава рассказал о порядке оформления медотвода от вакцинации
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Медицинский отвод от вакцинации против коронавируса можно получить при наличии противопоказаний. Они определяются либо лечащим врачом, либо врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против прививки. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Также, по словам главы Минздрава, противопоказания могут быть как постоянными, так и временными.

«Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», - приводят слова Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Минздрава сообщил, что после вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом.

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