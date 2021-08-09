Путин поручил увеличить российскую группировку на пожарах в Греции

Президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, которая борется с лесными пожарами в центральных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики», – говорится в сообщении.

В Греции с 30 июня находится российский Бе-200, который ежедневно участвует в тушении многочисленных очагов лесных пожаров.

Отмечено, что самолет Бе-200 произвел 35 сбросов воды, всего вылив более 400 тонн воды. На греческом острове Самос в районе Месокампос произошел сильный лесной пожар, в результате чего были эвакуированы туристы из пяти гостиниц.

Бе-200, по заявлению производителя, может работать при температуре до 43 градусов. Однако во вторник, говорится в статье, в связи с серьезностью ситуации в Варибоби и опасностью распространения пожара на городскую структуру столицы российские летчики по согласованию с руководством решили летать каждый день при температуре до 45 градусов.