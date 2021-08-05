«Русские спасли Афины от огня»: российский самолет Бе-200 помогает тушить пожары в Греции

В Греции российский самолет Бе-200 помогает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов тушить пожар, пишет сайт ieidiseis.gr в статье, которая озаглавлена «Русские спасли Афины от огня!».

«Русский зверь "Бериев-200" буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара - ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов», - говорится на сайте.

Отмечено, что самолет Бе-200 произвел 35 сбросов воды, всего вылив более 400 тонн воды.

Бе-200, по заявлению производителя, может работать при температуре до 43 градусов. Однако во вторник, говорится в статье, в связи с серьезностью ситуации в Варибоби и опасностью распространения пожара на городскую структуру столицы российские летчики по согласованию с руководством решили летать каждый день при температуре до 45 градусов.

Ранее стало известно, что в окрестностях греческого города Афины возник крупный очаг лесного пожара. Для тушения возгорания используется около десятка пожарных вертолетов.