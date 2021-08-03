В стране и мире Очевидец рассказал о крупном лесном пожаре возле Афин Алексей Курильченко В Греции разгорелся крупный лесной пожар, для тушения используются десятки единиц техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Eurokinissi Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В окрестностях греческого города Афины возник крупный очаг лесного пожара. Для тушения возгорания используется около десятка пожарных вертолетов. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор новостного портала «Русские Афины» Павел Онойко. «Сзади поднимаются огромные столпы дыма и языки пламени. Туда проехало несколько пожарных автомобилей и экскаваторы. В тушении пожара принимают участие вертолеты - их около десятка. Насколько я понимаю, это все вертолеты, что были в округе», - рассказал Онойко. По данным «Российской газеты», из-за пожара были эвакуированы жители села Варибоби. Огонь приближается к национальной дороге Греции. Ранее Минобороны России опубликовало кадры тушения природного пожара вблизи города Оренбург. За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов, сбросив более 250 тонн воды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика