Лукашенко рассказал, когда пост президента Белоруссии займет другой человек

Пост президента Белоруссии очень скоро может занять другой человек. Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить - на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом, я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро», - сказал он на встрече с журналистами и представителями общественности.

Также Лукашенко заявил, что власти Белоруссии не против интеграции с Россией, однако это возможно лишь при условии сохранения государственности и суверенитета республики.

Президент Белоруссии решил встретиться с журналистами в годовщину выборов в республике. 9 августа 2020 года проходило голосование, по результатам которого Александр Лукашенко стал главой государства в шестой раз подряд с результатом в 80,1% голосов.

После этого в Белоруссии вспыхнули массовые протесты. Лукашенко считает, что их причина заключается в серьезной подготовке организаторов.