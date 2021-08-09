Лукашенко назвал пандемию COVID-19 одной из причин протестов в Белоруссии

Причина длительных антиправительственных протестов в Белоруссии заключается в серьезной подготовке их организаторов, а не в пандемии коронавируса. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была единственная основа для этих протестов - обезумевшие люди во всем мире из-за пандемии, СМИ подыгрывали этому, запугивали людей», - заявил Лукашенко в прямом эфире в ходе «Большого разговора с президентом».

По словам Лукашенко, официальный Минск пошел своим путем в борьбе с пандемией опаснейшей инфекции, которая захлестнула весь мир.

«И естественно, и в Беларуси немало людей, я даже рискну сказать - большинство, поначалу думали: "Да что он творит, этот президент? Мир это делает, а мы - это". Но я стоял твердо и требовал этого от других в борьбе с пандемией», - добавил белорусский лидер.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. В ходе кампании Александр Лукашенко стал главой государства в шестой раз подряд с результатом в 80,1% голосов.

Сразу после оглашения результатов в крупных городах Белоруссии вспыхнули протесты. Силовики были вынуждены использовать водометы, дубинки и резиновые пули. Реакция официального Минска на уличные акции послужила поводом для резкого обострения отношений с властями Евросоюза.