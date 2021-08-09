Лукашенко заявил, что Белоруссия не против интеграции с Россией

Власти Белоруссии не против интеграции с Россией, однако это возможно лишь при условии сохранения государственности и суверенитета РБ. Соответствующее заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Когда мы говорим об интеграции, мы должны четко понимать: любая интеграция - без потери государственности и суверенитета», - сказал Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

Президент Белоруссии при этом добавил, что официальный Минск никогда не был против «теснейшего союза» с Москвой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко. В ходе беседы политики обсудили интеграцию двух стран и санкции Запада.