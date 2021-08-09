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Дядя олимпийской чемпионки Бацарашкиной поделился секретом ее успеха

Ян Брацкий
11:51 09.08.2021
На Играх в Токио Виталина Бацарашкина стала одной из самых результативных спортсменок сборной, завоевав две золотые и одну серебряную медали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: AlphaSpecnaz, Twitter.com, Globallookpress
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Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе Виталина Бацарашкина впервые всерьез взялась за оружие в 12-летнем возрасте. Об этом «Звезде» рассказал ее дядя Сергей Бацарашкин.

«В детстве Виталина была энергичным и любознательным ребенком. Все познавала на ходу. У нее дед - закоренелый охотник, он привил ей любовь к оружию. Это ее увлекло. Ей купили первую пневматику. Затем она пришла в 12 лет в тир. Сначала занималась с винтовкой, потом попробовала пистолет и так потихоньку увлеклась, и это ее поглотило», - рассказал Сергей Бацарашкин.

За первыми незначительными успехами последовали Олимпиада и оглушительный успех, который прославил Виталину на весь мир.

«Первое золото в Токио повергло нас в шок, в хорошем смысле. Я тут всех друзей и родственников обзвонил, поздравил. Эмоции зашкаливали. Потом серебро - мы ожидали медаль, конечно. За третьей медалью, которая стала золотой, мы уже смотрели в прямом эфире. Мурашки бегали, я не выдержал, выглянул в окно и закричал», - признался мужчина.

Еще до окончания прямой трансляции из Токио телефон в квартире родных Виталины начал буквально разрываться от звонков. Родные и друзья, однокашники и коллеги спешили лично поздравить семью с победой.

«Она очень простой человек. Даже в магазин когда выходит и ее узнают, она спокойно фотографируется, дает автографы. Виталина не любит публичный образ жизни, но переносит его стойко. Она понимает, что это сопутствует тому успеху, который она заслужила благодаря своему труду. Она абсолютно спокойно к этому относится», - добавил Сергей.

Ранее стало известно, что двукратной чемпионке Олимпиады по стрельбе россиянке Виталине Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта. Соответствующий приказ подписал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Виталина является одним из самых результативных российских спортсменов на Играх в Токио. Позже президент России Владимир Путин отправил Бацарашкиной телеграмму, где поздравил с победой на Играх. В тексте глава государства заявил, что этот успех - заслуженная награда за труд, талант и целеустремленность.

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