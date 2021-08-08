Самолеты Ил-76 Минобороны сбросили 210 тонн воды на очаги пожаров в Мордовии

За сутки два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего за четыре дня было выполнено семнадцать вылетов и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 тонн воды.

По решению Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей.

Также экипажи самолетов Ил-76 выполнили 2 вылета, сбросив 84 тонны воды для тушения природного пожара в районе населенного пункта города Кувандык в Оренбургской области.

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли всю необходимую подготовку.

Ранее Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов, сбросив более 252 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника.