В Мордовии военные Ил-76 сбросили свыше 252 тонн воды для тушения пожара: видео

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов сбросив более 252 тонны воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника.

После выполнения полета самолеты военно-транспортной авиации выполнили посадку на аэродроме в Ульяновской области для заправки системы пожаротушения водой и подготовки к повторному вылету.

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА).

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.