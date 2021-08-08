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Минобороны выделило Ил-76 для тушения лесных пожаров в Оренбуржье

Алексей Курильченко
20:42 08.08.2021
Министерство обороны выделило самолет Ил-76 для сброса воды над природными пожарами в Оренбургской области.
Минобороны выделило Ил-76 для тушения лесных пожаров в Оренбуржье
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны РФ в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу выделило на тушение лесных пожаров в Кувандыкском округе Оренбургской области самолет Ил-76. Вблизи села Чураево он сбросит 84 тонны воды.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, самолет оборудован выливными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны. Экипаж самолета прошел соответствующую подготовку для решения подобных задач.

Ранее в Мордовию стянули технику для тушения возгорания на территории государственного природного заповедника вблизи населенных пунктов. Всего над тушением работают более 600 человек и 130 единиц техники.

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