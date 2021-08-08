Армия Минобороны выделило Ил-76 для тушения лесных пожаров в Оренбуржье Алексей Курильченко Министерство обороны выделило самолет Ил-76 для сброса воды над природными пожарами в Оренбургской области. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны РФ в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу выделило на тушение лесных пожаров в Кувандыкском округе Оренбургской области самолет Ил-76. Вблизи села Чураево он сбросит 84 тонны воды. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, самолет оборудован выливными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны. Экипаж самолета прошел соответствующую подготовку для решения подобных задач. Ранее в Мордовию стянули технику для тушения возгорания на территории государственного природного заповедника вблизи населенных пунктов. Всего над тушением работают более 600 человек и 130 единиц техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика