Спорт «Русские везде»: западные СМИ восхищаются победами «отсутствующей на Олимпиаде» российской сборной Валентина Пескова Журналисты намекают, что не понимают, каким же тогда образом якобы «не допущенные к участию в главных спортивных состязаниях» российские спортсмены, каждый день покоряют наградные пьедесталы. © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости Читайте нас на: В то время, пока одни спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Токио, злопыхательствовали от своих поражений и не считали нужным скрывать свои отрицательные эмоции, посылая гневные стрелы укора в адрес российской сборной, которой, по их сугубо личному мнению, вообще не должно было быть в Японии, спортивные журналисты ведущих мировых изданий отмечали поведение и российских, и западных спортсменов. Заголовки зарубежных газет говорили сами за себя. Так, в американской The Wall Street Journal 4 августа выходит аналитическая статья «We Will ROC You»: как русские под другим именем разгромили Олимпийские игры в Токио». Авторы указали, что несмотря на то, что настоящей российской команды якобы нет на Олимпиаде, поскольку никто не видит ни герба, ни флага России и уж тем более, не слышит ее государственного гимна, в копилке спортсменов под немного загадочной на первый взгляд аббревиатурой ROC (Российский Олимпийский комитет. - Пер. с англ.) - уже 54 медали разного достоинства. «России по-настоящему якобы нет на Олимпиаде, но она незримо там присутствует и не перестает от этого быть крупнейшей мировой державой, и буквально выкапывает в свою копилку золото из Токио, как огромный Сибирский золотоискатель», - пишут журналисты. В статье отмечается, что россиянам, которые добрались до Японии, пришлось пережить сразу «двойную немилость»: мало того, что на Играх проигнорировали их национальную идентичность, так к тому же, на них напал еще и COVID-19. Однако русские спортсмены вынесли выгоду из своего «географического положения» и одержали победы благодаря своему суровому сибирскому климату, закаленные морозами Сахалина и Владивостока. «Россия запрещена на Олимпиаде в Токио, но русские - повсюду», отмечает та же американская The Washington Post. Журналисты пишут, что на седьмой день Игр команда под аббревиатурой ROC уже завоевала 34 медали, 10 из которых - золотого, высшего достоинства. И хотя каждый раз, замечает издание, когда спортсменам, вышедшим на пьедестал, вручали награды под незнакомую некоторым музыку «Первого концерта для фортепиано» Петра Чайковского, к которой в Олимпийской деревне уже через несколько дней привыкли, в официальном аккаунте Кремля в Twitter неизменно появлялись поздравления в адрес золотых медалистов из России лично от президента их страны Владимира Путина. Заголовок в Financial Times гласит: «Россия выиграла Токио-2020, несмотря на запреты в связи с допинговым скандалом». Больше всего досталось эпитетов российскому борцу в вольном стиле Абдулрашиду Садулаеву, который уложил на ковер своего главного оппонента в весовой категории до 97 кг американца Кайла Снайдера и победил со счетом 6:3, завоевав золотую медаль. «Это - матч века! Все уже заранее опрометчиво предвкушали, что "Капитан Америка" легко уложит на мат "Русский Танк", а на самом деле получилось, что это "Русский Танк" проехался по "Капитану Америке"», - пошутили в американской The Wall Street Journal. А французскую Le Figaro впечатлила победа российских девушек в командных соревнованиях по синхронному плаванию, которые после почти идеальной произвольной программы набрали 98 800 баллов, опередив даже Китай. «Они опередили Китай, завоевавший здесь 85-ю медаль, и Украину, которая отобрала пьедестал почета у принимающей страны менее чем на два очка. Таким образом, команда ROC завоевала 19-ю в общем зачете медаль для Российского Олимпийского комитета и заняла 4-е место в медальной таблице, отставив позади Великобританию», - недоуменно отметили во французском издании. Таким образом, «Олимпийские успехи ОКР означают, что "отсутствующая" Россия присутствует в Токио, как никогда», - соглашается британская The Guardian. Напомним, по итогам Олимпиады-2020 в Токио, которая в связи с пандемией перенесена на 2021 год, в копилке российской команды - 71 медаль. Из них - 20 золотых, 28 - серебряных и 23 бронзовых награды. По общему количеству наград сборная под логотипом ROC располагается на третьем месте после сборной команды США (113 медалей) и Китая (88 медалей). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика