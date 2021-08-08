Сборная России вышла на парад атлетов на закрытии Олимпиады в Токио

Российская сборная вышла на парад атлетов на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио. Выступавшая с статуе Олимпийского комитета России команда заняла пятое место в общемировом соревновании - спортсмены завоевали 71 медаль, в том числе и 20 злотых наград.

Знаменосцем российской сборной назначен борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. В Играх он отличился золотой наградой, которою он завоевал после победы над американцем Кайлом Снайдером.

Из-за коронавирусных ограничений закрытие пройдет без зрителей на трибунах.