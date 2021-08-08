Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр началась в Токио

Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио.

Как и открытие, закрытие пройдет без зрителей. Знаменосцем команды из России стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Он завоевал в Токио одну из золотых медалей для своей команды.

По итогам состязаний сборная России, выступавшая в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала в общей сложности 71 награду, в том числе 20 золотых медалей. Это обеспечило россиянам пятое место в общем медальном зачете.