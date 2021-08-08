Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр началась в Токио
Россияне завоевали в статусе команды Олимпийского комитета РФ 71 награду, в том числе 20 золотых медалей.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио.
Как и открытие, закрытие пройдет без зрителей. Знаменосцем команды из России стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Он завоевал в Токио одну из золотых медалей для своей команды.
По итогам состязаний сборная России, выступавшая в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевала в общей сложности 71 награду, в том числе 20 золотых медалей. Это обеспечило россиянам пятое место в общем медальном зачете.