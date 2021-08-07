Борец Садулаев понесет флаг российской сборной на закрытии Олимпиады

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев понесет флаг Олимпийского комитета России во время закрытия Олимпийских игр в Токио 8 августа. Об этом сообщили в службе информации ОКР.

«Делегация определилась со своим знаменосцем на церемонию закрытия - ты самый достойный среди наших», - сказал Садулаеву глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее Садулаев выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в финале турнира по вольной борьбе весовой категории до 97 килограммов. В матче он сразился с американцем Кайлом Снайдером, который является олимпийским чемпионом.