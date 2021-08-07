Месси проведет пресс-конференцию из-за ухода из «Барселоны»

Аргентинский футболист Лионель Месси проведет большую пресс-конференцию и ответит на вопросы по поводу своего ухода из состава футбольного клуба «Барселона». Об этом сообщили журналист Фабрицио Романо.

«Пресс-конференция завтра. Лионель Месси выступит на стадионе Camp Nou», - написал журналист в Twitter.

По данным СМИ, Месси в скором времени намерен подписать контракт с парижским клубом «Пари Сен-Жермен». На данный момент якобы проходит обсуждение финальных деталей сделки.