СМИ: Месси собирается подписать контракт с ПСЖ

Футболист Лионель Месси, по данным СМИ, в скором времени намерен подписать контракт с парижским клубом «Пари Сен-Жермен». На данный момент якобы проходит обсуждение финальных деталей сделки.

Согласно информации прессы, Месси будет выступать за ПСЖ два года с возможностью продления срока контракта еще на сезон. Ожидается, что все будет согласовано до конца выходных на текущей неделе.

Об этом сообщает журналист RMC Sport Мохамед Буафси в своем аккаунте в соцсети Twitter. Ранее, 5 августа, стало известно, что Месси покидает клуб «Барселона» из-за невозможности заключить контракт по причине структурных и финансовых препятствий.