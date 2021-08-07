«Не может быть олимпийской чемпионки с такой оценкой»: Винер-Усманова о втором месте по гимнастике на ОИ

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио. В сумме по четырем видам многоборья судьи поставили Дине Авериной оценку в 107,650 балла. В результате израильтянка Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, вышла на первое место с результатом 107,800.



Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство индивидуального многоборья на Олимпийских играх показало, что художественная гимнастика изживает себя как вид спорта.

«Если не будут приняты меры необходимые, этот вид спорта вылетит из олимпийской семьи. Не может быть олимпийской чемпионки с такой оценкой. Это вопиющий факт, который войдет в историю, как и случай с Алексеем Немовым», - сказала РИА Новости Винер-Усманова.

Ранее в матче за третье место женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзу летних Олимпийских игр в Токио. Россиянки проиграли команде Венгрии со счетом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).