Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр
Для сборной России медаль спортсменки по художественной гимнастике стала уже 64-й в общем медальном зачете.
© Фото: Gian Mattia D'Alberto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр
Для сборной России медаль спортсменки по художественной гимнастике стала уже 64-й в общем медальном зачете.
© Фото: Gian Mattia D'Alberto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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