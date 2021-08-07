Спорт Женская сборная России по водному поло уступила бронзу Венгрии Кира Карон Сборная РФ по водному полу проиграла Венгрии. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости Читайте нас на: В матче за третье место женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзу летних Олимпийских игр в Токио. Россиянки проиграли команде Венгрии со счетом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4). Финал по водному полу состоится седьмого августа, на котором встретятся сборные Испании и США. На Олимпиаде 2016 года российские ватерполистки завоевали бронзу. На утро 7 августа российские спортсмены на Играх в Токио завоевали 63 медали. На счету российской команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика