Экипажи Ми-8 с водосливами приступили к тушению лесных пожаров в Иркутской области

В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин распорядился направить экипажи трех вертолетов Ми-8 со специальными водосливными устройствами для тушения лесных пожаров на севере и северо-западе Иркутской области.

Вертолетчики ЦВО сбросят воду на очаги возгорания в Катангском и Киренском районах региона. Для ликвидации возгораний также создана группировка войск, дислоцированных в регионе около 450 человек и свыше 90 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Ранее авиация МЧС РФ доставила в населенные пункты Верхнебуреинского района спасателей и продукты питания. Спасатели оснащены необходимым снаряжением, лодками, аварийно-спасательным и шанцевым инструментом для проведения работ на месте.