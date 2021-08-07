Авиация МЧС России доставила в населенные пункты Верхнебуреинского района спасателей и продукты питания

Вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в Верхнебуреинский район Хабаровского края. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

На его борту спасатели поисково-спасательного отряда и оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, направленные туда в связи с нестабильной гидрологической обстановкой на реке Бурея, а также для оказания необходимой адресной помощи жителям поселков Ургал и Усть-Ургал.

Этим же бортом в населенный пункт Софийск будут доставлены продукты питания. Спасатели оснащены необходимым снаряжением, лодками, аварийно-спасательным и шанцевым инструментом для проведения работ на месте.