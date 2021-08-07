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Авиация МЧС России доставила в населенные пункты Верхнебуреинского района спасателей и продукты питания

Кира Карон
08:25 07.08.2021
В населенные пункты Верхнебуреинского района доставлены продукты питания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в Верхнебуреинский район Хабаровского края. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

На его борту спасатели поисково-спасательного отряда и оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, направленные туда в связи с нестабильной гидрологической обстановкой на реке Бурея, а также для оказания необходимой адресной помощи жителям поселков Ургал и Усть-Ургал. 

Этим же бортом в населенный пункт Софийск будут доставлены продукты питания. Спасатели оснащены необходимым снаряжением, лодками, аварийно-спасательным и шанцевым инструментом для проведения работ на месте.

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