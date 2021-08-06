Путин провел встречу с полпредом на Урале Якушевым
Президент России встретился со своим полпредом на Урале Якушевым.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин провел встречу с полпредом в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Беседа состоялась в рамках визита главы государства в Челябинскую область, где он осматривал последствия лесного пожара. О встрече сообщили в пресс-службе Кремля.
Также в ходе визита в область Путин совершил осмотр территорий с вертолета Ми-8.
Ранее Путин заявил, что в связи с природными пожарами возникают вопросы к организации лесного хозяйства. Он отметил, что данная опасность всегда по-своему уникальна и требует индивидуального подхода.