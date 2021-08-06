Путин прибыл в Челябинскую область для личного облета пострадавших от природных пожаров районов
Природные пожары охватили Карталинский и Нагайбакский районы области, за несколько дней уничтожив десятки жилых домов.
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Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Магнитогорске. Глава государства прибыл, чтобы лично посетить пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области.
Глава государства покинул борт и пересел на более комфортный для этого вертолет Ми-8. На нем президент совершит облет территорий.
Напомним, ранее огонь охватил Карталинский и Нагайбакский районы области. Всего за несколько дней он уничтожил десятки жилых домов в селах Джабык и Запасное.