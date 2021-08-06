Из-за лесных пожаров у Путина возникли вопросы к организации лесного хозяйства

Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с природными пожарами возникают вопросы к организации лесного хозяйства. Он отметил, что данная опасность всегда по-своему уникальна и требует индивидуального подхода.

«В каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, условия свои собственные, требующие внимательного отношения к этим особенностям и территорий, и регионов, и инфраструктуры. Есть вопросы и к организации лесного хозяйства», - сказал президент на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Путин отметил, что сбои при ликвидации возгораний случаются, поэтому необходимо обсудить также и вопрос оперативной помощи пострадавшим.

Ранее Путин лично прибыл в Челябинскую область для облета пострадавших от природных пожаров районов. Для этого глава государства использовал вертолет Ми-8.