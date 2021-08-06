Жителей России предупредили о новом виде мошенничества

В России появился новый вид мошенничества. Как рассказали специалисты фирмы - международного разработчика антивирусных решений, речь идет о случаях изготовления дубликата сим-карты жертвы и списания денег через банковское приложение, передает РИА Новости.

Сначала злоумышленники покупают на черном рынке фейк-аккаунт, после чего начинают поиск потенциальной жертвы среди предпринимателей и владельцев бизнеса. Выяснив требуемый номер телефона, хакер подделывает доверенность на получение дубликата сим-карты жертвы. Как правило, заявление подают в филиале оператора в другой части страны. Затем мошенник обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, проходит аутентификацию по личному номеру, после чего переводит деньги с карты на другой счет.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, специалисты посоветовали завести второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, который будет недоступным для третьих лиц. Также стоит использовать для авторизации не SMS-авторизацию, а push-уведомления и оформить «запрет передоверенности» для исключения выдачи дубликата сим-карты без личного присутствия.