В России разработали приложение против мошенников на основе нейросети

Российские программисты разработали приложение, способное распознавать мошенников в самом начале телефонной беседы. Об этом пишут «Известия».

Согласно материалу издания, после того, как разработка вычисляет злоумышленников, она предупреждает об этом пользователя, а если тот не обращает внимания и продолжает общение, программа прерывает звонок самостоятельно. Помимо этого, в систему входят и другие модули, которые проверяют переписку и обнаруживают странности в дизайне сайтов.

«Приложение определяет, что диалог мошеннический, на первых этапах разговора. Например, если скрипт злоумышленника рассчитан на одну минуту, детектирование произойдет примерно на 20-й секунде разговора. Ожидаемая эффективность работы программы - 90%, как показала аналитика проведенных исследований», - приводит издание слова директора компании-разработчика Данила Черноусова.

Второй модуль - для выявления мошенников по переписке - будет действовать таким же образом, но минуя стадию перевода разговора в текст. Помимо этого, программисты намереваются дополнить систему методами анализа фишингового контента с помощью искусственного интеллекта. Третий модуль будет заниматься анализом дизайна сайтов на вредоносность.

Разработчики планируют представить все три модуля системы для тестирования всеми желающими уже в ноябре текущего года.

Ранее в Центробанке дали специальную инструкцию по возврату украденных мошенниками денег. В ней, в частности, отмечалось, что при хищении средств с банковского счета нужно немедленно обратиться в кредитную организацию и написать соответствующее заявление.