В Центральном банке рассказали, как правильно разговаривать с мошенниками

Первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил, как реагировать на мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка.

По словам эксперта, злоумышленники действуют по своей обычной тактике. Они звонят и рассказывают о зафиксированных «сомнительных операциях» со счетами людей. А также просят банковские или персональные данные для отмены операции.

Как сказал Сычев, ЦБ не работает с физическими лицами и сотрудники ЦБ никогда им не звонят. Банк, по словам эксперта, не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность.

«Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, - это абсолютная неправда», - уточнил Сычев в интервью радио Sputnik.

В заключение было отмечено, что с теми, кто пытается узнать банковские данные, лучше сразу прекращать разговор.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что насмешки над телефонными мошенниками могут обернуться проблемами для россиян. Она уточнила, что все чаще клиенты российских банков пытаются «троллить» телефонных мошенников, которые предпринимают попытки выманить деньги у своих жертв.