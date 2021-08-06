Россиянам рассказали о времени действия купленных до пандемии авиабилетов

Несостоявшуюся из-за пандемии поездку можно перенести на любой срок до конца 2023 года. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она уточнила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что до этого времени необходимо информировать авиакомпании о своем желании полететь или получить средства обратно.

«До конца 2023 года вы должны либо обозначить свое желание (например, полететь, если страна открыта, и авиакомпания летает), либо возврат средств», - пояснила Ломидзе.

При этом она выразила сомнение, что до конца 2023 года авиакомпании произведут выплаты по возвратам, добавив, что большинство из них не стремятся вернуть деньги.

«Но возврат до конца 2023 года вряд ли будет возможен. Я так понимаю, что авиакомпании не стремятся вернуть деньги. Но не все. Есть те, кто возвращает деньги по настоятельному желанию туриста. Но период для принятия решений — до конца 2023 года», - рассказала представитель АТОР.

Более двух миллионов россиян, которые купили в 2020 году путевки на отдых, были вынуждены перенести поездку.