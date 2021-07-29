Болгария отменила обязательный ПЦР-тест для российских туристов

Болгарские власти отменили требование об обязательном ПЦР-тестировании туристов из России при условии, что они сделали прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V» на родине. Такое сообщение распространила пресс-служба Министерства здравоохранения Болгарии.

В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, Россия определена как государство, которое попадает в «оранжевую» зону риска.

«Лица, прибывающие из данной зоны, могут быть допущены на территорию Болгарии только при предоставлении одного из документов: действующего цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа, показывающего данные, соответствующие сертификату ЕС (о прохождении вакцинации), отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в страну, или отрицательного теста на антиген, проведенного за 48 часов до прибытия в страну», - приводит ТАСС заявление болгарского Минздрава.

В утвержденный список из девяти вакцин официальная София внесла и российский лекарственный препарат. Сейчас в республике отмечается слабый темп прироста новых зараженных. За минувшие 24 часа зарегистрировано 216 новых случаев заражения, два человека скончались.

В ковидных больницах и госпиталях остается 754 пациента, 79 из них - в отделениях реанимации. В стране продолжается кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день привито немногим более двух миллионов человек.