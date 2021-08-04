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Россиянам рассказали, в каких странах можно отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцин

Светлана Иванова
13:32 04.08.2021
Для въезда на территорию Абхазии, Албании и Мексики не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования. Из внутренних направлений спросом пользуются Калининград и Сахалин.
Россиянам рассказали, в каких странах можно отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцин
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости
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Жители нашей страны без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации могут отправиться не только на российские курорты, но и в ряд зарубежных государств. Речь идет об Абхазии, Албании, Черногории, Доминикане и Мексике. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российских туроператоров.

«Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы», - пояснили в одной из компаний.

Там добавили, что недельный отдых в Албании в августе обойдется от 43 тысяч рублей на человека.

Черногория и Доминикана также не требуют предоставления ПЦР-тестов, однако с ними на данный момент нет прямого авиасообщения, уточнила представитель туроператора.

Для въезда на территорию Мексики также пока не требуются результаты ПЦР-тестирования. При этом за недельный тур в августе в Мексику на двоих в отеле четыре звезды придется отдать от 161,3 тысячи рублей.

В качестве внутренних направлений представители туриндустрии рекомендуют россиянам обратить внимание на Калининград и Сахалин, который стал хитом этого летнего сезона.

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