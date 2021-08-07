Врач объяснила, когда отеки указывают на смертельное заболевание

Отеки, представляющие собой скопление избытка жидкости в организме, могут указывать на развитие сердечно-сосудистого нарушения, в частности, сердечной недостаточности. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Как уточнила специалист в комментарии порталу «Доктор Питер», другими настораживающими симптомами являются одышка, слабость или учащенное сердцебиение. В этом случае необходимо срочно посетить специалиста для дальнейшего обследования.

Как пояснила медик, отеки ног при сердечно-сосудистых недугах развиваются, когда сердечная мышца оказывается неспособна прокачивать имеющийся объем крови.

«Особую опасность представляет сердечная недостаточность, из-за которой сердечная мышца оказывается неспособна прокачивать имеющийся объем крови. Когда миокард не справляется, мы это видим как раз по появлению отеков. А если к этому добавляется одышка, слабость или учащенное сердцебиение, то это повод срочно обратиться к врачу для детального обследования», - заявила Малиновская.

Спровоцировать отеки может прием определенных лекарств, проблемы с почками, гормональные нарушения и венозная недостаточность. Также отеки могут быть связаны с неправильным питанием, травмой, неудобной обувью или долгой ходьбой.