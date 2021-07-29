Врач раскрыл волшебное упражнение от отеков на ногах

Выполнение простого упражнения несколько раз в день способно помочь при первых признаках варикозной болезни, в том числе при отеках. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в беседе со «Звездой». Речь идет о так называемой ЛФК по Филатову.

«Упражнение простое: либо сидя, вытянув ноги, либо лежа, стопы от себя - на себя. Именно стопы, то есть тем самым побуждать, заставлять икроножные стопы работать. Полное движение – полный цикл, то есть от себя - на себя - это один цикл», - пояснил кардиолог.

Он посоветовал начать с 30-40 таких движений и в течение трех-четырех недель довести их число до 120.

«Такое упражнение нужно делать 5-6 раз в день. Это много времени не занимает, но эффект колоссальный, потому что срабатывают икроножные мышцы, просасывая венозную кровь из поверхностных глубоких вен через коммуникантные вены», - добавил врач.

Доктор указал, что таким образом идет правильный сброс и возврат крови.