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Названы способы победить утреннюю отечность

Анна Касаткина
03:13 17.06.2021
В отдельных случаях отеки могут сигнализировать о наличии проблем с почками и сердечно-сосудистой системой.
Названы способы победить утреннюю отечность
© Фото: pixabay
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Утренняя отечность лица может быть симптомом серьезного заболевания. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, косметолог Алиса Шарова.

Отеки могут появляться и у здорового человека - это связано с особенностями жировой клетчатки кожи, склонной накапливать жидкость. Однако в некоторых случаях отечность указывает на проблемы с почками.

«В течение ночи человек не ходит так часто в туалет, как днем, жидкость накапливается. Почкам сложнее работать ночью, в горизонтальном положении, плюс гормональный фон в ночное время может меняться», - указала специалист.

Реже отеки сигнализируют о проблемах с сердечно-сосудистой системой, так как сердцу, напротив, тяжелее работать днем.

В беседе с радио Sputnik Шарова также напомнила, что люди более склонны к отечности в летний период, так как в это время года потребляется больше жидкости, к тому же жара заставляет организм экономить воду.

Чтобы просыпаться утром со свежим лицом Шарова советует вести здоровый образ жизни и не нарушать режим. Следует воздержаться от спиртного, соленой, острой и пряной пищи на ночь, уточнила она.

«Не стоит на ночь есть селедку, пить в большом количестве алкоголь - утром лицо будет выглядеть несвежим», - пояснила косметолог.

Снять припухлость можно при помощи умывания смоченными в холодной воде тампонами и охлажденных патчей. Кроме того, можно использовать специальные противоотечные косметические средства и делать ручной массаж лица, отметила специалист.

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