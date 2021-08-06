В Млечном Пути обнаружили огромную загадочную структуру

Астрономы обнаружили в нашей Галактике огромную структуру неизвестной природы. Речь идет о длинном завитке газа, получившем название Рогоз. По мнению ученых, шлейф может представлять собой часть галактического спирального рукава, который до сих пор оставался незамеченным.

Открытие сделали астрономы из Нанкинского университета в Китае, пишет Science Alert. Пытаясь установить природу явления, команда под руководством астронома Чонга Ли при помощи радиотелескопа выискивала облака нейтрального атомарного водорода, обычно присутствующие в спиральных рукавах галактик. Ученые отследили различия в свечении водорода и рассчитали скорость движения Рогоза.

Согласно выводам ученых, структура должна находиться на расстоянии 71 750 световых лет от галактического центра, располагаясь, таким образом, во внешних областях Галактики. Однако это расстояние находится дальше, чем известные на данный момент спиральные рукава области Млечного Пути. Согласно расчетам астрономов, газовый шлейф является огромным: около 3 590 световых лет в длину и 675 световых лет в ширину. Однако свечение водорода дало иное представление о размере структуры: порядка 16 300 световых лет в длину.

Авторы научной работы предположили, что они заметили часть спирального рукава Галактики, однако форма Рогоза не совсем соответствует характерной деформации диска Млечного Пути, поэтому вопрос о природе обнаруженного явления пока остается открытым.