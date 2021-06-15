В центре нашей Галактики обнаружено скопление таинственного вещества

В центре Млечного Пути находится скопление темной материи, чье влияние приводит к замедлению вращения центральной области Галактики, состоящей из миллиардов звезд.

Соответствующие выводы сделали сотрудники Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета в ходе исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизики доказали существование невидимого вещества, опираясь на данные, полученные от телескопа Gaia. В частности, ученые проанализировали показатели металличности звезд (обогащенности металлами, то есть элементами тяжелее водорода и гелия) в центре Галактики.

Согласно гипотезе, существование темной материи должно оказывать влияние на вращение перемычки - зоны звезд и газа, от которой расходятся ветви Галактики. Что и было доказано: с момента формирования центр Млечного Пути замедлил свое вращение на четверть.