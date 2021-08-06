Против сбежавших из ИВС в Истре возбуждено уголовное дело

В отношении сбежавших из следственного изолятора в подмосковной Истре сотрудники МВД возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся мероприятия по розыску нарушителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«Сотрудниками подмосковной полиции осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание лиц, совершивших побег из помещения изолятора временного содержания. Выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых», - говорится в сообщении.

Также уголовные дела возбуждены в отношении сотрудников изолятора, которые, по данным следствия, допустили нарушения, из-за которых стал возможен побег.

По данным следствия, заключенные с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей и убежали. Среди оказавшихся на свободе находится Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя.