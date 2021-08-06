Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий после побега заключенных в Истре
На месте происшествия в Истре сейчас работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора временного содержания ИВС ОМВД России по Истре. Напомним, в результате нарушения правил, которые допустили сотрудники тюрьмы, из изолятора удалось сбежать сразу пятерым заключенным.
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