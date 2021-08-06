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Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий после побега заключенных в Истре

Валентина Пескова
11:45 06.08.2021
На месте происшествия в Истре сейчас работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора временного содержания ИВС ОМВД России по Истре. Напомним, в результате нарушения правил, которые допустили сотрудники тюрьмы, из изолятора удалось сбежать сразу пятерым заключенным.

© ТРК "Звезда"

По данным следствия, около 4 часов утра 6 августа заключенные с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей и убежали. Среди оказавшихся на свободе находится Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката. Остальные четверо сбежавшей группы заключенных привлечены к уголовной ответственности за совершение кражи.

© ТРК "Звезда"

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. Рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

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