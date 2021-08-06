Недалеко от Земли нашли второе «Солнце»

Звезда Kappa 1 Ceti, которая находится от нашей планеты всего в 30 световых годах, по своим характеристикам очень похожа на Солнце на ранней стадии его существования. Kappa 1 Ceti является ближайшей от нас известной звездой.

Второе «Солнце» впервые смоделировали и описали специалисты Центра космических полетов имени Годдарда NASA. По мнению ученых, компьютерное моделирование второго «Солнца» поможет лучше понять процессы развития его более старшего собрата, сформирования атмосферы и зарождения жизни на Земле.

Результаты научной работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, коротко о них сообщает Daily Mail.

По подсчетам ученых, возраст Kappa 1 Ceti составляет от 600 до 750 миллионов лет. Примерно в этом возрасте находилось наше светило в момент зарождения жизни на Земле. Масса и температура поверхности Kappa 1 Ceti и Солнца также примерно одинаковые, уточнили авторы исследования.

Для создания модели близнеца Солнца ученые адаптировали модель нашего светила, созданную на основе данных из различных космических миссий.

Как признался автор исследования, ученый NASA Владимир Айрапетян, он мечтает отыскать каменистую экзопланету на той же стадии развития, в которой находилась наша планета более четырех миллиардов лет назад, чтобы проследить, как развивается жизнь.