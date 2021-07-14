Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца

Ученые из США, используя данные солнечного зонда NASA Parker Solar Probe, измерили интенсивность потока электронов, которые являются основной составляющей солнечного ветра. Эти данные позволили впервые точно рассчитать потенциал электрического поля Солнца. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Физики из Университета Айовы проанализировали новые данные, полученные от автоматического космического аппарата, который пролетел всего в 0,1 астрономической единицы от звезды, и получили новое представление об электрическом поле Солнца.

«Ключевой момент – это то, что вы не можете проводить такие измерения вдали от Солнца. Вы можете сделать их только тогда, когда приблизитесь. Это все равно, что пытаться понять водопад, глядя на реку в миле ниже по течению. Измерения, которые мы сделали на расстоянии 0,1 астрономической единицы –это как бы внутри водопада», – цитирует РИА Новости слова одного из авторов исследования Джаспера Халекаса.

Так, исследователи оценили соотношение улетающих и возвращающихся электронов, а также рассчитали параметры электрического поля Солнца, его ширину и конфигурацию точнее, чем когда бы то ни было.

Ученые надеются, что данные исследования позволят составить более точное представление о солнечном ветре — струе плазмы, которая оказывает существенное влияние на работу комических аппаратов.

Ранее, в феврале 2021 года, космическим аппаратам Solar Orbiter и STEREO удалось зафиксировать гигантский выброс плазмы на Солнце. Считается, что при таких извержениях может содержаться до 10 миллиардов тонн вещества, которое летит в космосе со средней скоростью 400 км/сек.