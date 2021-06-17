Космическая погода: в РАН оценили опасность солнечного ветра для Земли

Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца Физического института им. Лебедева РАН назвал низкой вероятность возникновения в ближайшее время магнитных бурь, вызванных смешанной с солнечным ветром облаков солнечной плазмы. Как пояснил эксперт в комментарии «Звезде», согласно долгосрочным прогнозам, на протяжении ближайшего времени сильных вспышек на Солнце, которые могли бы повлиять на магнитосферу Земли, не ожидается.

«Во время крупных событий на Солнце - вспышек, взрывов - иногда в космос выбрасываются облака плазмы и они смешиваются с плазмой солнечного ветра и тоже доходят к Земле. Так как они обычно имеют более высокие скорости и более высокие плотности, чем компоненты ветра, то они действительно порой вызывают довольно сильные бури... Так как вспышек на Солнце не было, более того, не прогнозируется в ближайшее время, то с этой стороны бояться нечего», - уточнил эксперт.

Он добавил, что в целом, согласно долгосрочным прогнозам, с точки зрения космической погоды лето 2021 года будет очень спокойным. Богачев заверил, что развитие науки позволяет делать эти прогнозы достаточно точными.

Также эксперт призвал различать разные космические явления: сам солнечный ветер, который постоянно обдувает Землю и характеризуется очень маленькой силой воздействия, и присутствие в солнечном ветре компонентов, смешивающихся с его плазмой после крупных событий на Солнце. С точки зрения физики именно последнее явление потенциально может оказывать какое-либо воздействие на магнитосферу Земли.