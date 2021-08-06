Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Директор НИИ Пастера назвал простой способ спрогнозировать тяжесть постковидного синдрома

Светлана Иванова
14:38 06.08.2021
Уровень лимфоцитов в крови позволяет сделать выводы о том, как быстро человеку удастся восстановиться после инфицирования коронавирусом и разовьются ли осложнения, указал ученый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alberto Ortega, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Уровень лимфоцитов в крови позволяет оценить, как долго будет длиться восстановление после перенесенного коронавируса и разовьется ли постковидный синдром. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Чем выше лимфоциты, тем выше прогноз уже в постковидный период, то есть когда человек уже вышел из фазы постковидной инфекции, но, как мы хорошо знаем, предстоит реабилитация, предстоит восстановление, не у всех инфекция походит бесследно, у кого-то развиваются осложнения, у кого-то синдром астении развивается, у кого-то развиваются фоновые другие вирусные инфекции или обострение эндогенной вирусной инфекции, разные сценарии могут быть, я уже не говорю про более серьезные осложнения», - пояснил ученый.

Он подчеркнул, что уровень лимфоцитов является достаточно информативным показателем, который позволяет сделать правильные выводы о том, как быстро удастся выйти из этого периода, как быстро человек восстановится. Причем стоит ориентироваться на абсолютный уровень лимфоцитов, отметил Тотолян.

«Уровень лимфоцитов, причем не только относительный, но и абсолютный, он более информативен, это один из наиболее простых тестов, и эту информацию можно получить из клинического анализа крови», - добавил директор НИИ имени Пастера.

По словам ученого, не всегда медики берут этот факт в расчет и делают соответствующие выводы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:45 В стране и мире
Задержаны подозреваемые в превышении полномочий сотрудники ИВС Истры
15:42 В стране и мире
Путин поручил обеспечить полную доступность дошкольного образования
14:04 Спорт
Борец Сидаков принес России 17-е золото на Олимпиаде в Токио
12:28 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры камеры подмосковного СИЗО, из которой сбежали пятеро заключенных
10:02 В стране и мире
Видео
Шойгу ответил на слова Зеленского об украинском будущем Крыма одесским анекдотом
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.