Директор НИИ Пастера назвал простой способ спрогнозировать тяжесть постковидного синдрома

Уровень лимфоцитов в крови позволяет оценить, как долго будет длиться восстановление после перенесенного коронавируса и разовьется ли постковидный синдром. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Чем выше лимфоциты, тем выше прогноз уже в постковидный период, то есть когда человек уже вышел из фазы постковидной инфекции, но, как мы хорошо знаем, предстоит реабилитация, предстоит восстановление, не у всех инфекция походит бесследно, у кого-то развиваются осложнения, у кого-то синдром астении развивается, у кого-то развиваются фоновые другие вирусные инфекции или обострение эндогенной вирусной инфекции, разные сценарии могут быть, я уже не говорю про более серьезные осложнения», - пояснил ученый.

Он подчеркнул, что уровень лимфоцитов является достаточно информативным показателем, который позволяет сделать правильные выводы о том, как быстро удастся выйти из этого периода, как быстро человек восстановится. Причем стоит ориентироваться на абсолютный уровень лимфоцитов, отметил Тотолян.

«Уровень лимфоцитов, причем не только относительный, но и абсолютный, он более информативен, это один из наиболее простых тестов, и эту информацию можно получить из клинического анализа крови», - добавил директор НИИ имени Пастера.

По словам ученого, не всегда медики берут этот факт в расчет и делают соответствующие выводы.