Путин: все уже устали от коронавируса, но мы должны реагировать на ситуацию
Президент России призвал реагировать на изменения ситуации с коронавирусом, несмотря на усталость от этой темы.
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В начале совещания с кабмином президент России Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на меняющуюся ситуацию с коронавирусом, несмотря на усталость от этой темы. После этого он предложил начать совещание с отчета главы Минздрава Михаила Мурашко.
«Сегодняшнюю нашу встречу хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», - заявил президент.
Ранее Путин выразил уверенность в том, что в деле вакцинации от коронавируса нельзя идти по пути навязывания. Президент назвал верной стратегию «подробно и квалифицированно разъяснять сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации».