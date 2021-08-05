«Российский штамм оказался вежливым»: директор НИИ Пастера о мутациях COVID-19

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера зафиксировал и зарегистрировал российский штамм коронавируса в феврале этого года. Однако позже эта мутация была полностью вытеснена индийским штаммом. Об этом рассказал директор института Арег Тотолян.

«Российский штамм был идентифицирован у нас в институте еще в феврале и потом был зарегистрирован в международной базе. Неделю назад ВОЗ отменила это решение. Российский штамм оказался более деликатным, более вежливым, нежели индийский, который его вытеснил. Вирусы достаточно агрессивно ведут себя по отношению друг к другу, они "работают локтями" - не очень вежливые товарищи. Индийский штамм на сегодняшний день вытеснил практически все другие», - рассказал эксперт.

При этом Тотолян заявил, что на территории России все еще наблюдаются случаи заражения российским штаммом. По его словам, около двух месяцев назад доля этого штамма составляла 5% в Санкт-Петербурге и 18% в Псковской области.

Также эксперт рассказал, что самый эффективный способ защититься от индийского штамма - пройти полную вакцинацию. Люди, переболевшие «уханьской»разновидностью вируса, могут быть бессильны перед новой мутацией.