Специалист назвала способы контролировать сотрудников на удаленке

Существует много способов контролировать выполнение задач сотрудниками на удаленной работе, однако компаниям нужно принимать во внимание, что для людей все важнее становится баланс между жизнью и работой. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала международный HR-консультант Зулия Лоикова.

«Общество потребления выходит из моды, это нам четко показала пандемия прошлого года... Они меньше ходят на работу. Трат стало меньше, либо траты передислоцировались, путешествия стали меньше, то есть они по-другому сейчас смотрят, уровень жизни внутренней и сколько жизни своей, скажем, ежедневной - работе либо личной жизни, стало важным фактором, некий такой лайф-баланс, компаниям важно об этом задумываться», - пояснила Лоикова.

Как отметила HR-консультант, людям важно понимать свою роль в компании. По этой причине, используя различные автоматизированные средства контроля, нельзя полностью убирать человеческий фактор и коммуникацию.

«Те, кто за автоматизацию полностью, просто они убирают человеческий фактор, и, к сожалению, компании тоже знаю... У них начинается текучка, у них начинается выключенный фактор внутренних коммуникаций, то есть люди чувствуют себя не важными, они чувствуют себя неким таким инструментом, который можно заменить. Для людей сейчас крайне важно: "А что я даю этому рынку, для чего я здесь?"», - рассказала эксперт.

Чтобы контролировать сотрудников при дистанционке, применяют и тайм-трекеры. Однако компаниям нужно понимать, что они могут столкнуться с сопротивлением работников, которые считают подобные программы вторжением в личное пространство.

«Здесь такой момент. С одной стороны, это вторжение в личное пространство, потому что ты должен установить эту программу на свой личный компьютер, и она там делает скриншот в нужный момент и отправляет. Для многих это такое некое табу, потому что это личное пространство, там хранится личная информация, и не совсем это приятно», - указала эксперт.

Также используются и специальные программы, помогающие отслеживать, какие задачи делает человек, и предполагающие некоторые контрольные точки, например недельные.

По словам Лоиковой, способы контролировать сотрудников при удаленной работе зависят от их самостоятельности и специфики деятельности, однако в любом случае внутри команды необходим человек, который бы поддерживал и направлял людей, чтобы они не чувствовали разрыва с компанией. Некоторые организации во время локдауна даже оплачивали сотрудникам консультации с психологами, чтобы помочь настроиться на работу и справиться с переживаниями из-за пандемии, отметила специалист.